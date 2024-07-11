Матвиенко поддержала создание БРИКС+ в рамках Межпарламентского союза

По словам Нуэйми, страны – участницы организации должны создать группу в рамках МПС. «Это позволит нам также наращивать наши совместные усилия на международной арене. Более тесное парламентское сотрудничество позволит нам также обмениваться передовым опытом в интересах стран-участниц БРИКС», – сказал он.