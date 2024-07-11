Матвиенко поддержала создание БРИКС+ в рамках Межпарламентского союза
Создание в рамках организации Межпарламентского союза (МПС) отдельной группы БРИКС+ позволит усилить возможности участников БРИКС на международной арене, согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На пленарном заседании «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия» председатель комитета национального совета ОАЭ по вопросам обороны, внутренней и внешней политики Али Рашид Аль Нуэйми предложил создать БРИКС+.
По словам Нуэйми, страны – участницы организации должны создать группу в рамках МПС. «Это позволит нам также наращивать наши совместные усилия на международной арене. Более тесное парламентское сотрудничество позволит нам также обмениваться передовым опытом в интересах стран-участниц БРИКС», – сказал он.
Матвиенко поддержала предложение. По ее словам, это позволит «усилить наши коллективные возможности продвижения объединительной повестки на полях межпарламентского союза».
С 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге проходит Парламентский форум БРИКС. Россия в 2024 г. председательствует в объединении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме заявил, что расширение БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок. Он также заверил, что Россия всегда выступала за повышение роли государств Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в международных делах.