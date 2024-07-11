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Матвиенко поддержала создание БРИКС+ в рамках Межпарламентского союза

Ведомости

Создание в рамках организации Межпарламентского союза (МПС) отдельной группы БРИКС+ позволит усилить возможности участников БРИКС на международной арене, согласилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На пленарном заседании «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия» председатель комитета национального совета ОАЭ по вопросам обороны, внутренней и внешней политики Али Рашид Аль Нуэйми предложил создать БРИКС+.

По словам Нуэйми, страны – участницы организации должны создать группу в рамках МПС. «Это позволит нам также наращивать наши совместные усилия на международной арене. Более тесное парламентское сотрудничество позволит нам также обмениваться передовым опытом в интересах стран-участниц БРИКС», – сказал он.

Матвиенко поддержала предложение. По ее словам, это позволит «усилить наши коллективные возможности продвижения объединительной повестки на полях межпарламентского союза».

С 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге проходит Парламентский форум БРИКС. Россия в 2024 г. председательствует в объединении. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на форуме заявил, что расширение БРИКС подтверждает запрос на многополярный миропорядок. Он также заверил, что Россия всегда выступала за повышение роли государств Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в международных делах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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