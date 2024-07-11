МИД КНР: Пекин не намерен поставлять оружие сторонам украинского конфликта
Китай не будет извлекать выгоду из украинского конфликта и поставлять оружие любой из сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Китай никогда не будет подливать масло в огонь и пользоваться случаем для извлечения выгоды и тем более не станет поставлять оружие какой-либо стороне конфликта, эта позиция четкая и последовательная», – заявил Линь Цзянь (цитата по «РИА Новости»).
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Китай не безучастный наблюдатель, а продвигает мирные переговоры и содействует политическому урегулированию. Также КНР продолжает торгово-экономическое сотрудничество и с Россией, и с Украиной по правилам Всемирной торговой организации и рыночным принципам.
10 июля официальный представитель МИД КНР Мао Нин также озвучивала тезис о недопустимости «подливать масло в огонь» в конфликте на Украине. Мао Нин также назвала поставки кассетных боеприпасов безответственными и добавила, что передача такого оружия «может легко вызвать гуманитарные проблемы». Дипломат подчеркнула, что Китай считает переговоры единственным верным способом разрешения конфликта на Украине.
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга сообщил, что Вашингтон принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы. При этом в Белом доме признали опасность такого вооружения для мирного населения, но отметили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В МИД России сочли такой шаг «жестом отчаяния», а врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не повлияет на ход спецоперации России на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Вашингтон хочет ограничить неподконтрольные ему страны. Также он допустил, что такой шаг можно списать на то, что президент США Джо Байден – «больной старик», который «не ведает, что творит».