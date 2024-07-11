Тайвань зафиксировал корабли береговой охраны КНР возле островов Цзиньмэнь

Отмечается, что при обнаружении объектов береговая охрана Тайваня направила свои патрульные катера – служба вела наблюдение за судами КНР и распространяла сообщения с предупреждениями. Береговая охрана острова также сообщила, что в этом месяце китайские патрульные катера впервые зашли в воды островов. Всего с начала года произошел 31 подобный случай.