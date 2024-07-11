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Тайвань зафиксировал корабли береговой охраны КНР возле островов Цзиньмэнь

Ведомости

Управление береговой охраны Тайваня зафиксировало четыре патрульных судна Китая возле островов Цзиньмэнь, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что при обнаружении объектов береговая охрана Тайваня направила свои патрульные катера – служба вела наблюдение за судами КНР и распространяла сообщения с предупреждениями. Береговая охрана острова также сообщила, что в этом месяце китайские патрульные катера впервые зашли в воды островов. Всего с начала года произошел 31 подобный случай.

10 июля минобороны Тайваня сообщило об авианосце «Шаньдун» Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. По данным ведомства, он направлялся на учения в Тихий океан. Тайваньские военные регулярно сообщают об обнаружении самолетов и кораблей НОАК вблизи острова.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос в отношениях между странами является «красной чертой», которую нельзя пересекать. В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что вопрос острова – исключительно внутреннее дело Китая, внешнее вмешательство недопустимо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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