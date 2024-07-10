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Минобороны Тайваня сообщило об авианосце НОАК вблизи острова

Ведомости

Министерство обороны Тайваня утверждает, что рядом с островом был замечен авианосец «Шаньдун» Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который направлялся на учения в Тихом океане. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.

«Всего с 05:20 сегодняшнего дня (00:20 мск) было обнаружено 37 самолетов НОАК различных типов. <...> Из них 36 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в южную и юго-восточную части зоны ПВО Тайваня в ходе совместных морских и воздушных учений с авианосцем "Шаньдун" и другими кораблями НОАК», – говорится в сообщении.

Тайваньские военные регулярно сообщают об обнаружении самолетов и кораблей НОАК вблизи острова. 3 июля в военном ведомстве острова заявили, что за сутки в районе Тайваня было обнаружено 22 самолета и шесть кораблей НОАК. Летательные аппараты пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос в отношениях между странами является «красной чертой», которую нельзя пересекать. В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин прокомментировала слова Байдена о возможном привлечении американских военнослужащих для защиты Тайваня. Она заявила, что вопрос острова – исключительно внутреннее дело Китая, внешнее вмешательство недопустимо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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