Минобороны Тайваня сообщило об авианосце НОАК вблизи острова
Министерство обороны Тайваня утверждает, что рядом с островом был замечен авианосец «Шаньдун» Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который направлялся на учения в Тихом океане. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х.
«Всего с 05:20 сегодняшнего дня (00:20 мск) было обнаружено 37 самолетов НОАК различных типов. <...> Из них 36 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в южную и юго-восточную части зоны ПВО Тайваня в ходе совместных морских и воздушных учений с авианосцем "Шаньдун" и другими кораблями НОАК», – говорится в сообщении.
Тайваньские военные регулярно сообщают об обнаружении самолетов и кораблей НОАК вблизи острова. 3 июля в военном ведомстве острова заявили, что за сутки в районе Тайваня было обнаружено 22 самолета и шесть кораблей НОАК. Летательные аппараты пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО.
В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос в отношениях между странами является «красной чертой», которую нельзя пересекать. В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин прокомментировала слова Байдена о возможном привлечении американских военнослужащих для защиты Тайваня. Она заявила, что вопрос острова – исключительно внутреннее дело Китая, внешнее вмешательство недопустимо.