Минобороны Тайваня сообщило об авианосце НОАК вблизи острова

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что тайваньский вопрос в отношениях между странами является «красной чертой», которую нельзя пересекать. В июне официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин прокомментировала слова Байдена о возможном привлечении американских военнослужащих для защиты Тайваня. Она заявила, что вопрос острова – исключительно внутреннее дело Китая, внешнее вмешательство недопустимо.