Тайвань сообщил о вхождении 20 самолетов НОАК в зону ПВО
За последние сутки в районе Тайваня было обнаружено 22 самолета и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило минобороны Тайваня.
Уточняется, что 20 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО.
В ответ вооруженные силы Тайваня подняли в небо самолеты, задействовали корабли военно-морского флота и развернули ракетные комплексы.
Тайваньские военные регулярно сообщают об обнаружении самолетов и кораблей НОАК вблизи острова. Так, 2 июля около Тайваня находилось 13 самолетов и шесть судов армии Китая, утверждает минобороны Тайваня. 10 самолетов при этом пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону ПВО.
1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri заявил, что Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю.
Пекин же неоднократно призывал США прекратить вмешиваться во взаимоотношения Китая и Тайваня и отказаться от поставок вооружений властям острова. В МИД КНР подчеркивали, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Пекин считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения.