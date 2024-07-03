Тайвань сообщил о вхождении 20 самолетов НОАК в зону ПВО

Пекин же неоднократно призывал США прекратить вмешиваться во взаимоотношения Китая и Тайваня и отказаться от поставок вооружений властям острова. В МИД КНР подчеркивали, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Пекин считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения.