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Тайвань сообщил о вхождении 20 самолетов НОАК в зону ПВО

Ведомости

За последние сутки в районе Тайваня было обнаружено 22 самолета и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило минобороны Тайваня.

Уточняется, что 20 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную, центральную, юго-западную и юго-восточную части опознавательной зоны ПВО.

В ответ вооруженные силы Тайваня подняли в небо самолеты, задействовали корабли военно-морского флота и развернули ракетные комплексы.

Тайваньские военные регулярно сообщают об обнаружении самолетов и кораблей НОАК вблизи острова. Так, 2 июля около Тайваня находилось 13 самолетов и шесть судов армии Китая, утверждает минобороны Тайваня. 10 самолетов при этом пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону ПВО.

1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri заявил, что Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности альянса. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю.

Пекин же неоднократно призывал США прекратить вмешиваться во взаимоотношения Китая и Тайваня и отказаться от поставок вооружений властям острова. В МИД КНР подчеркивали, что тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях. Пекин считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у КНР установлены дипломатические отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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