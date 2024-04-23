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Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

Ведомости

Взаимоотношения Китая и Тайваня – внутренние дела КНР, Соединенные Штаты не должны их касаться и не должны вооружать Тайвань. С таким заявлением выступил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Заявление опубликовало Центральное телевидение Китая.

По словам представителя департамента, тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях.

«Тайвань – это часть Китая, а тайваньский вопрос – это внутренние дела Китая. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе является сепаратистская деятельность сил «За независимость Тайваня», внешнее попустительство и поддержка», – объяснил он.

Дипломат подчеркнул, что Китай решительно выступает против недавних слов и действий США по тайваньскому вопросу и настоятельно призывает Вашингтон соблюдать совместные коммюнике «Единого Китая» и КНР, претворить в жизнь заявление президента США Джо Байдена о том, что он не поддерживает независимость Тайваня, выступить против независимости Тайваня, прекратить вооружать Тайвань, прекратить вмешиваться во внутренние дела и поддержать воссоединение Китая.

Ян Тао напомнил, что Соединенные Штаты усилили меры экономического, торгового и технологического подавления Китая и постоянно принимают новые меры экспортного контроля, пересмотра инвестиций и односторонних санкций, что наносит серьезный ущерб интересам Китая. Так называемая теория избыточных производственных мощностей Китая, выдвинутая Соединенными Штатами, кажется экономической концепцией, но суть ее заключается в сдерживании промышленного развития Китая с целью достижения более благоприятной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны.

4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Китайский лидер отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с потворством им извне. Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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