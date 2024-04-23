Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань

4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Китайский лидер отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с потворством им извне. Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.