Китай призвал США прекратить вооружать Тайвань
Взаимоотношения Китая и Тайваня – внутренние дела КНР, Соединенные Штаты не должны их касаться и не должны вооружать Тайвань. С таким заявлением выступил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Заявление опубликовало Центральное телевидение Китая.
По словам представителя департамента, тайваньский вопрос является первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях.
«Тайвань – это часть Китая, а тайваньский вопрос – это внутренние дела Китая. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Самой большой угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе является сепаратистская деятельность сил «За независимость Тайваня», внешнее попустительство и поддержка», – объяснил он.
Дипломат подчеркнул, что Китай решительно выступает против недавних слов и действий США по тайваньскому вопросу и настоятельно призывает Вашингтон соблюдать совместные коммюнике «Единого Китая» и КНР, претворить в жизнь заявление президента США Джо Байдена о том, что он не поддерживает независимость Тайваня, выступить против независимости Тайваня, прекратить вооружать Тайвань, прекратить вмешиваться во внутренние дела и поддержать воссоединение Китая.
Ян Тао напомнил, что Соединенные Штаты усилили меры экономического, торгового и технологического подавления Китая и постоянно принимают новые меры экспортного контроля, пересмотра инвестиций и односторонних санкций, что наносит серьезный ущерб интересам Китая. Так называемая теория избыточных производственных мощностей Китая, выдвинутая Соединенными Штатами, кажется экономической концепцией, но суть ее заключается в сдерживании промышленного развития Китая с целью достижения более благоприятной конкурентной позиции и рыночного преимущества для страны.
4 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал тайваньский вопрос главной красной чертой в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Китайский лидер отметил, что КНР не будет мириться с сепаратистской деятельностью сил, выступающих за независимость Тайваня, а также с потворством им извне. Президент США, в свою очередь, заявил, что Штаты не стремятся участвовать в «новой холодной войне», в том числе не стремятся изменить китайскую систему. Он отметил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня.