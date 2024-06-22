США опасаются, что Китай может захватить Тайвань «без единого выстрела»
Китайские военные могут изолировать Тайвань и тем самым нанести ущерб его экономике, даже не сделав ни единого выстрела, предупредил Центр стратегических и международных исследований (CSIS), сообщил CNN. То, что Китай может взять под контроль Тайвань, вызывает опасения в США.
В вашингтонском аналитическом центре считают, что Китай может использовать стратегию карантина. Согласно отчету CSIS, Пекин может инициировать полный или частичный карантин на Тайване, перекрыв доступ в его порты.
Карантин, который может ввести береговая охрана Китая, не является блокадой, которая носит преимущественно военный характер. Это поставит США в затруднительное положение, считают аналитики. Так как «если американские военные корабли или самолеты вмешаются в операцию, которую Китай называет правоохранительной операцией, США могут рассматриваться как инициаторы военных действий».
4 июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае вторжения Китая на остров. Спустя день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Она также призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.
19 июня госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, их поставки оцениваются в $300 млн. Также США могут поставить на остров ракетные системы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование, что оценивается в $60,2 млн.