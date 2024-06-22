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США опасаются, что Китай может захватить Тайвань «без единого выстрела»

Ведомости

Китайские военные могут изолировать Тайвань и тем самым нанести ущерб его экономике, даже не сделав ни единого выстрела, предупредил Центр стратегических и международных исследований (CSIS), сообщил CNN. То, что Китай может взять под контроль Тайвань, вызывает опасения в США.

В вашингтонском аналитическом центре считают, что Китай может использовать стратегию карантина. Согласно отчету CSIS, Пекин может инициировать полный или частичный карантин на Тайване, перекрыв доступ в его порты. 

Карантин, который может ввести береговая охрана Китая, не является блокадой, которая носит преимущественно военный характер. Это поставит США в затруднительное положение, считают аналитики. Так как «если американские военные корабли или самолеты вмешаются в операцию, которую Китай называет правоохранительной операцией, США могут рассматриваться как инициаторы военных действий».

4 июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае вторжения Китая на остров. Спустя день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Она также призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.

19 июня госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V, их поставки оцениваются в $300 млн. Также США могут поставить на остров ракетные системы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование, что оценивается в $60,2 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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