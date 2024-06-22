США опасаются, что Китай может захватить Тайвань «без единого выстрела»

4 июня президент США Джо Байден допустил, что для защиты Тайваня могут быть привлечены американские военные силы в случае вторжения Китая на остров. Спустя день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что внешнее давление и угрозы не повлияют на решимость Китая защищать свой суверенитет. Она также призвала США прекратить поставки вооружения на Тайвань.