Корвет ТОФ и флот КНР провели тренировки в Филиппинском море
Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) и отряд кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместное патрулирование в акватории Филиппинского моря и осмотрели подозрительное судно. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
«Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провел тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря», – сказано в сообщении.
Военные моряки РФ и КНР также отработали порядок совместных действий групп досмотра.
1 июля японская газета Yomiuri опубликовала интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором он сказал, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. Для стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО следует углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, уверен генсекретарь альянса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к заявлению Столтенберга.