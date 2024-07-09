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Корвет ТОФ и флот КНР провели тренировки в Филиппинском море

Ведомости

Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) и отряд кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) провели совместное патрулирование в акватории Филиппинского моря и осмотрели подозрительное судно. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

«Корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провел тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря», – сказано в сообщении.

Военные моряки РФ и КНР также отработали порядок совместных действий групп досмотра.

1 июля японская газета Yomiuri опубликовала интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором он сказал, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. Для стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО следует углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, уверен генсекретарь альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к заявлению Столтенберга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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