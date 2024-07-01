В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга в адрес Китая

1 июля японская газета Yomiuri опубликовала интервью Столтенберга, в котором он сказал, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. Для стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО следует углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, уверен генсекретарь альянса.