В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга в адрес Китая
В Кремле негативно относятся к заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Китай в создании предпосылок для угрозы безопасности и якобы поставках технологий и электроники России. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«С другой стороны, мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», – добавил Песков.
1 июля японская газета Yomiuri опубликовала интервью Столтенберга, в котором он сказал, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. Для стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО следует углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, уверен генсекретарь альянса.