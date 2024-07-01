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В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга в адрес Китая

Ведомости

В Кремле негативно относятся к заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который обвинил Китай в создании предпосылок для угрозы безопасности и якобы поставках технологий и электроники России. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«С другой стороны, мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям», – добавил Песков.

1 июля японская газета Yomiuri опубликовала интервью Столтенберга, в котором он сказал, что Китай бросил вызов интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. Для стабилизации ситуации в азиатском регионе НАТО следует углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией, уверен генсекретарь альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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