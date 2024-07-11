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Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Парламентском форуме объединения.

«Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – сказал он.

Во время своего выступления глава государства также отметил, что страны БРИКС, действуя вместе и сплоченно, смогут добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов. Это поможет укрепить влияние объединения на мировые процессы, сделать мир более безопасным и гармоничным, подчеркнул он.

С 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге проходит Парламентский форум БРИКС. Тема форума – «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Мероприятие проходит в Таврическом дворце, сообщает пресс-служба Кремля. В этом году Россия председательствует в БРИКС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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