Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС
Президент России Владимир Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Парламентском форуме объединения.
«Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется», – сказал он.
Во время своего выступления глава государства также отметил, что страны БРИКС, действуя вместе и сплоченно, смогут добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов. Это поможет укрепить влияние объединения на мировые процессы, сделать мир более безопасным и гармоничным, подчеркнул он.
С 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге проходит Парламентский форум БРИКС. Тема форума – «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Мероприятие проходит в Таврическом дворце, сообщает пресс-служба Кремля. В этом году Россия председательствует в БРИКС.