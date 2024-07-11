Путин допустил создание парламентской структуры БРИКС

Во время своего выступления глава государства также отметил, что страны БРИКС, действуя вместе и сплоченно, смогут добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов. Это поможет укрепить влияние объединения на мировые процессы, сделать мир более безопасным и гармоничным, подчеркнул он.