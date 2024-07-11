Норвегия выделит дополнительные почти $93 млн на ПВО для Украины
Правительство Норвегии приняло решение выделить дополнительный 1 млрд крон ($92,5 млн) на системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«Украине нужно больше систем ПВО. <...> Осенью Норвегия вместе с Германией передаст Украине ракетный комплекс IRIS-T», – приводятся в сообщении слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.
В мае Украина подписала с Норвегией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, в этом году страна предоставит Киеву почти 1,2 млрд евро военной помощи. Норвегия также взяла на себя обязательства по поставкам зенитного ракетного комплекса NASAMS для уничтожения беспилотников, ракет и самолетов.
В июле Норвегия разрешила экспорт истребителей F-16. Глава минобороны Кайса Оллонгрен сообщила, что они в скором времени отправятся на Украину. 10 июля стало известно, что Норвегия поставит шесть истребителей уже в этом году. Сама Норвегия отказалась от использования F-16 еще в 2021 г., когда в эксплуатацию армии начали вводить новые истребители F-35.