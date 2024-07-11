Норвегия выделит дополнительные почти $93 млн на ПВО для Украины

В июле Норвегия разрешила экспорт истребителей F-16. Глава минобороны Кайса Оллонгрен сообщила, что они в скором времени отправятся на Украину. 10 июля стало известно, что Норвегия поставит шесть истребителей уже в этом году. Сама Норвегия отказалась от использования F-16 еще в 2021 г., когда в эксплуатацию армии начали вводить новые истребители F-35.