Делегация Израиля отправилась на переговоры по возобновлению работы КПП «Рафах»
Представители Израиля направились в Каир для переговоров о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта «Рафах» в секторе Газа. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на источники.
По их данным, главными темами переговоров должны стать возобновление работы КПП «Рафах» и предотвращение контрабанды оружия в анклав. Египет и США попытаются решить эти вопросы вне рамок соглашения о возвращении удерживаемых у радикальной палестинской группировки «Хамас» с помощью мер, которые будут приняты на египетской стороне границы.
5 июля The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля «Хамас» представил новые предложения, свидетельствующие о готовности движения к компромиссу. По словам представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации».
«Хамас» ждет ответа от Израиля на его предложение о прекращении огня, сообщило 7 июля Reuters со ссылкой на двух представителей движения. Палестинский чиновник сообщил агентству, что Израиль обсуждает предложение «Хамаса» с Катаром. Ответ ожидается в течение нескольких дней, добавил он.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 38 000 человек.