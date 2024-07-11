Переданные Киеву истребители F-16 будут базироваться на Украине
Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для прессы.
В США ожидают, что истребители будут использоваться для защиты ВСУ на передовой, пояснил Салливан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.