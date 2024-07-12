Полянский на заседании в ООН показал обломки атаковавшего ЗАЭС беспилотника
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на пленарном заседании Генассамблеи ООН обломки украинского беспилотника, атаковавшего 7 апреля Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Трансляция заседания шла на сайте ООН.
Полянский напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сформулировал семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять тезисов обеспечения безопасности на ЗАЭС.
«Один из этих принципов – о недопустимости атак на станцию – Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства. Свидетельств этому достаточно. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года», – отметил Полянский.
После этого состоялось голосование, по итогам которого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Документ поддержали 99 из 192 стран. Девять государств, включая Белоруссию, КНДР и Кубу, проголосовали против. Еще 60 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ, воздержались.
Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. В результате пострадали трое сотрудников станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.