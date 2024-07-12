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Полянский на заседании в ООН показал обломки атаковавшего ЗАЭС беспилотника

Ведомости

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский показал на пленарном заседании Генассамблеи ООН обломки украинского беспилотника, атаковавшего 7 апреля Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Трансляция заседания шла на сайте ООН.

Полянский напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сформулировал семь принципов обеспечения ядерной безопасности и пять тезисов обеспечения безопасности на ЗАЭС.

«Один из этих принципов – о недопустимости атак на станцию – Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства. Свидетельств этому достаточно. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года», – отметил Полянский. 

После этого состоялось голосование, по итогам которого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Документ поддержали 99 из 192 стран. Девять государств, включая Белоруссию, КНДР и Кубу, проголосовали против. Еще 60 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ, воздержались.

Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. В результате пострадали трое сотрудников станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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