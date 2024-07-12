Полянский на заседании в ООН показал обломки атаковавшего ЗАЭС беспилотника

После этого состоялось голосование, по итогам которого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести войска с территории Запорожской АЭС и передать ее под контроль Киева. Документ поддержали 99 из 192 стран. Девять государств, включая Белоруссию, КНДР и Кубу, проголосовали против. Еще 60 стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ, воздержались.