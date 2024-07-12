Малайзия хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер
Малайзия хочет присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщил посол страны в России Чеонг Лун Лай.
«Малайзия твердо намерена присоединиться к БРИКС в качестве новой страны-партнера», – сказал он (цитата по ТАСС). Дипломат добавил, что отношения между Россией и Малайзией остаются «прочными и устойчивыми».
17 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна скоро начнет проходить официальные процедуры по вступлению в БРИКС. Тогда он заявил, что государство ждет финальных результатов и ответа от правительства Южно-Африканской Республики (ЮАР). Премьер-министр подчеркнул, что он также «очень плодотворно» работает с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в объединении председательствует Россия. Остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сообщил, что страна еще не приняла окончательного решения.