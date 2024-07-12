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Малайзия хочет присоединиться к БРИКС как страна-партнер

Ведомости

Малайзия хочет присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера, сообщил посол страны в России Чеонг Лун Лай.

«Малайзия твердо намерена присоединиться к БРИКС в качестве новой страны-партнера», – сказал он (цитата по ТАСС). Дипломат добавил, что отношения между Россией и Малайзией остаются «прочными и устойчивыми».

17 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна скоро начнет проходить официальные процедуры по вступлению в БРИКС. Тогда он заявил, что государство ждет финальных результатов и ответа от правительства Южно-Африканской Республики (ЮАР). Премьер-министр подчеркнул, что он также «очень плодотворно» работает с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В этом году в объединении председательствует Россия. Остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сообщил, что страна еще не приняла окончательного решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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