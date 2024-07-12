Кремль считает опасными призывы к снятию ограничений на удары ВСУ по РФ

Песков подчеркнул, что в Кремле самым внимательным образом отслеживали всю информацию, поступающую с полей саммита НАТО в Вашингтоне. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам снять ограничения на удары по российской территории после того, как НАТО санкционировало неглубокие удары по военным объектам на территории РФ, сочли чрезвычайно провокационной темой.