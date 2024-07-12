Кремль считает опасными призывы к снятию ограничений на удары ВСУ по РФ
Призывы к увеличению расстояния ударов ВСУ вглубь России – чистейшей воды провокация и новый, очень опасный виток эскалации напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что в Кремле самым внимательным образом отслеживали всю информацию, поступающую с полей саммита НАТО в Вашингтоне. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам снять ограничения на удары по российской территории после того, как НАТО санкционировало неглубокие удары по военным объектам на территории РФ, сочли чрезвычайно провокационной темой.
Одновременно Москва видит и заявления представителей некоторых столиц, например Лондона, которые «не видят никаких ограничений в этом плане», и позицию тех стран, которые «еще стараются какой-то баланс все-таки держать» и говорить, что они против либерализации режима использования этих дальнобойных ракет.
«Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории, – давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье – это все на территории Российской Федерации», – подчеркнул Песков.
11 июля газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена отмены любых ограничений, чтобы иметь возможность использовать западное оружие для атаки на военные объекты на территории России. По его словам, ограниченное разрешение в приграничном районе под Харьковом «показало, насколько эффективны такие глубокие удары».