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Кремль считает опасными призывы к снятию ограничений на удары ВСУ по РФ

Ведомости

Призывы к увеличению расстояния ударов ВСУ вглубь России – чистейшей воды провокация и новый, очень опасный виток эскалации напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в Кремле самым внимательным образом отслеживали всю информацию, поступающую с полей саммита НАТО в Вашингтоне. Призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам снять ограничения на удары по российской территории после того, как НАТО санкционировало неглубокие удары по военным объектам на территории РФ, сочли чрезвычайно провокационной темой.

Одновременно Москва видит и заявления представителей некоторых столиц, например Лондона, которые «не видят никаких ограничений в этом плане», и позицию тех стран, которые «еще стараются какой-то баланс все-таки держать» и говорить, что они против либерализации режима использования этих дальнобойных ракет.

«Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории, – давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье – это все на территории Российской Федерации», – подчеркнул Песков.

11 июля газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена отмены любых ограничений, чтобы иметь возможность использовать западное оружие для атаки на военные объекты на территории России. По его словам, ограниченное разрешение в приграничном районе под Харьковом «показало, насколько эффективны такие глубокие удары».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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