В Кремле заявили, что оговорки Байдена – внутреннее дело США

В Кремле заявили, что оговорки Байдена – внутреннее дело СШАПри этом оскорбление в адрес мировых лидером Песков назвал недопустимыми
В Кремле обратили внимание на мировую реакцию на оговорки президента США Джо Байдена, перепутавшего президентов Украины и России, но считают это внутренним делом США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Комментариев здесь быть не может – понятно, что это оговорки, понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах, но это не наше дело, это внутреннее дело США», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, определять, как эти оговорки отразятся на шансах Байдена продолжить президентскую гонку, должны американские избиратели. Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что в Кремле по-прежнему считают абсолютно неприемлемым неуважительные высказывания в адрес глав других государства.
«Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо, и мы считаем, что это никак не красит главу американского государства – вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание», – пояснил Песков.
11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден допустил очередное оскорбительное высказываение в адрес Путина. Говоря об украинском конфликте президент США сказал: «Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец».
Байден, продолжающий настаивать на своем участии в президентской гонке, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне перепутал имена вице-президента Камалы Харрис и своего соперника-республиканца Дональда Трампа. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала последнюю оговорку, назвав Байдена «пророссийским кандидатом».
28 июня состоялись дебаты Байдена и Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
15 февраля Путин заявил, что кандидатура Байдена предпочтительней в качестве президента, так как он является более опытным и предсказуемым политиком и относится к старому поколению политиков. Однако, как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.