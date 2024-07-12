В Кремле заявили, что оговорки Байдена – внутреннее дело США

«Комментариев здесь быть не может – понятно, что это оговорки, понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах, но это не наше дело, это внутреннее дело США», – сказал представитель Кремля.