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Захарова пошутила о «пророссийском кандидате» Байдене после его оговорки

Ведомости

Джо Байден – «пророссийский кандидат» в президенты США, которым управляет «рука Кремля». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала оговорку американского лидера, назвавшего на саммите НАТО в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».

«Ждем истерику Хиллари Клинтон по поводу "нападения на американскую демократию" и доклад госдепа о раскрытии заговора "внутренних террористов"», – пошутила Захарова про «российское вмешательство в американские выборы».

Reuters обратило внимание, что Байден, продолжающий настаивать на своем участии в президентской гонке, также перепутал имена вице-президента Камалы Харрис и своего соперника-республиканца Дональда Трампа на пресс-конференции.

«Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы она не была квалифицирована на пост президента. Так что начните с этого», – сказал Байден, отвечая на вопрос Reuters о своем доверии Харрис.

28 июня состоялись дебаты Байдена и Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.

15 февраля Путин заявил, что кандидатура Байдена предпочтительней в качестве президента, так как Байден является более опытным и предсказуемым политиком и относится к старому поколению политиков. Однако, как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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