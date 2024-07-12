Захарова пошутила о «пророссийском кандидате» Байдене после его оговорки
Джо Байден – «пророссийский кандидат» в президенты США, которым управляет «рука Кремля». Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала оговорку американского лидера, назвавшего на саммите НАТО в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным».
«Ждем истерику Хиллари Клинтон по поводу "нападения на американскую демократию" и доклад госдепа о раскрытии заговора "внутренних террористов"», – пошутила Захарова про «российское вмешательство в американские выборы».
Reuters обратило внимание, что Байден, продолжающий настаивать на своем участии в президентской гонке, также перепутал имена вице-президента Камалы Харрис и своего соперника-республиканца Дональда Трампа на пресс-конференции.
«Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы она не была квалифицирована на пост президента. Так что начните с этого», – сказал Байден, отвечая на вопрос Reuters о своем доверии Харрис.
28 июня состоялись дебаты Байдена и Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
15 февраля Путин заявил, что кандидатура Байдена предпочтительней в качестве президента, так как Байден является более опытным и предсказуемым политиком и относится к старому поколению политиков. Однако, как подчеркнул Путин, Россия будет работать с любым лидером США, которому доверяет американский народ.