Звание «гвардейский» присвоено 1486-му мотострелковому полку
Президент РФ Владимир Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку наименование «гвардейский». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Такое звание полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество». Личный состав полка участвовал в боевых действиях в рамках вооруженных конфликтов. Указ вступает в силу со дня подписания.
В феврале 2024 г. петербургские депутаты попросили на тот момента министра обороны Сергея Шойгу обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присвоить 1486-му мотострелковому полку звание «гвардейский». Портал 78.ru писал, что этот полк преимущественно сформирован из петербуржцев, которых мобилизовали осенью 2022 г. Также в нем служат военнослужащие из Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей и из Республики Коми.
Полк участвует в боевых действиях в зоне спецоперации с конца октября 2022 г. В обращении депутатов отмечалось, что с ноября 2022 по май 2023 военнослужащие обороняли важный рубеж в районе Сватово ЛНР, а затем их передислоцировали под Артемовск. С июня 2023 г. полк участвовал в боях в районе Верховского водохранилища.