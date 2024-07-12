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Звание «гвардейский» присвоено 1486-му мотострелковому полку

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил 1486-му мотострелковому полку наименование «гвардейский». Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Такое звание полк получил «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество». Личный состав полка участвовал в боевых действиях в рамках вооруженных конфликтов. Указ вступает в силу со дня подписания.

В феврале 2024 г. петербургские депутаты попросили на тот момента министра обороны Сергея Шойгу обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присвоить 1486-му мотострелковому полку звание «гвардейский». Портал 78.ru писал, что этот полк преимущественно сформирован из петербуржцев, которых мобилизовали осенью 2022 г. Также в нем служат военнослужащие из Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей и из Республики Коми.

Полк участвует в боевых действиях в зоне спецоперации с конца октября 2022 г. В обращении депутатов отмечалось, что с ноября 2022 по май 2023 военнослужащие обороняли важный рубеж в районе Сватово ЛНР, а затем их передислоцировали под Артемовск. С июня 2023 г. полк участвовал в боях в районе Верховского водохранилища.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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