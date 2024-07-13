Брэнсон призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах

Бизнесмен отметил, что Байден был выдающимся президентом, который вел США через множество проблем. Он произвел впечатление на международное сообщество, поддерживая Украину. Спектр комплексных мер позволил вывести экономику США на траекторию уверенного роста после пандемии COVID-19. Байден взял под контроль инфляцию. Решение американского лидера присоединиться к Парижскому климатическому соглашению и последующее объявление об инвестициях в решение проблем климата приносят результаты. Брэнсон также приветствовал лидерство Байдена в отстаивании и защите репродуктивных прав и выбора миллионов женщин и девочек.