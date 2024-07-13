Брэнсон призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах
Британский бизнесмен, миллиардер Ричард Брэнсон на своей странице в Virgin Group призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки.
Бизнесмен отметил, что Байден был выдающимся президентом, который вел США через множество проблем. Он произвел впечатление на международное сообщество, поддерживая Украину. Спектр комплексных мер позволил вывести экономику США на траекторию уверенного роста после пандемии COVID-19. Байден взял под контроль инфляцию. Решение американского лидера присоединиться к Парижскому климатическому соглашению и последующее объявление об инвестициях в решение проблем климата приносят результаты. Брэнсон также приветствовал лидерство Байдена в отстаивании и защите репродуктивных прав и выбора миллионов женщин и девочек.
«Это длинный список замечательных достижений, как и его работа в качестве вице-президента вместе с [экс-президентом США] Бараком Обамой. Но в свете последних событий я боюсь, что то, как история будет оценивать президентство и наследие президента Байдена, теперь находится под угрозой», – подчеркнул бизнесмен.
Он призвал Байдена задуматься о том, что поставлено на карту, и отказаться от дальнейшего участия в президентских выборах. Миллиардер уточнил, что уход с поста не означает конец всей жизни на государственной службе. Желание действующего президента США продолжать карьеру отвлекает внимание от вопросов, на которых должна быть сосредоточена предвыборная гонка.
«Еще не поздно принять правильное решение и уйти в сторону – ради Америки и всего свободного мира», – заключил Брэнсон.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.
6 июля в интервью телеканалу ABC Байден заявил, что рассмотрит вопрос о своем выходе из предвыборной гонки только в случае, «если Господь Всемогущий снизойдет» и скажет ему об этом. Американский лидер также отметил свои успехи, среди которых он назвал разработку мирного плана для Ближнего Востока, рост экономики США и расширение НАТО.