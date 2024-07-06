Байден допустил свой выход из предвыборной гонки, если его об этом попросит Бог

Американский президент также утвердительно ответил на вопрос, является ли он «тем же человеком», что и при вступлении в должность. «С точки зрения успехов, да», – сказал он. К этим успехам президент отнес разработку мирного плана для Ближнего Востока, расширение НАТО и рост экономики США. Байден добавил, что у него хватит сил для того, чтобы руководить страной еще четыре года.