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Байден допустил свой выход из предвыборной гонки, если его об этом попросит Бог

Ведомости

Президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о своем выходе из предвыборной гонки, если его попросит об этом Бог. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

Ведущий Джордж Стефанопулос спросил главу государства, «отступит» ли тот, если его убедят в том, что ему не удастся победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Это зависит от... от того, если Господь Всемогущий снизойдет и скажет мне об этом, я, возможно, так и сделаю», – ответил Байден.

Американский президент также утвердительно ответил на вопрос, является ли он «тем же человеком», что и при вступлении в должность. «С точки зрения успехов, да», – сказал он. К этим успехам президент отнес разработку мирного плана для Ближнего Востока, расширение НАТО и рост экономики США. Байден добавил, что у него хватит сил для того, чтобы руководить страной еще четыре года.

28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали панику среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. В ходе выступления 5 июля Байден признал, что дебаты с Трампом были его «не лучшим выступлением».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. Financial Times со ссылкой на источники писала, что основные доноры Демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену Байдену. Группа крупных спонсоров демократов, бизнесменов и гражданских активистов направила Байдену письмо с просьбой не баллотироваться на новый срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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