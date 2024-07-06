Байден допустил свой выход из предвыборной гонки, если его об этом попросит Бог
Президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о своем выходе из предвыборной гонки, если его попросит об этом Бог. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
Ведущий Джордж Стефанопулос спросил главу государства, «отступит» ли тот, если его убедят в том, что ему не удастся победить кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
«Это зависит от... от того, если Господь Всемогущий снизойдет и скажет мне об этом, я, возможно, так и сделаю», – ответил Байден.
Американский президент также утвердительно ответил на вопрос, является ли он «тем же человеком», что и при вступлении в должность. «С точки зрения успехов, да», – сказал он. К этим успехам президент отнес разработку мирного плана для Ближнего Востока, расширение НАТО и рост экономики США. Байден добавил, что у него хватит сил для того, чтобы руководить страной еще четыре года.
28 июня состоялись дебаты Байдена и экс-президента Дональда Трампа, которые вызвали панику среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. В ходе выступления 5 июля Байден признал, что дебаты с Трампом были его «не лучшим выступлением».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками на выборах являются действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп. Financial Times со ссылкой на источники писала, что основные доноры Демократической партии назвали губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Уитмер своими предпочтительными кандидатами на замену Байдену. Группа крупных спонсоров демократов, бизнесменов и гражданских активистов направила Байдену письмо с просьбой не баллотироваться на новый срок.