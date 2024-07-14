В Сирии заявили о погибшем и раненых в результате ударов Израиля
При авиаударе израильских военных по Дамаску погиб один солдат, еще три человека получили ранения, передает Reuters со ссылкой на сообщение сирийской армии.
Израиль утром 14 июля атаковал в столице Сирии военные объекты и жилое здание, уточнили военные. Удары наносились с Голанских высот, которые Сирия считает своей территорией.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар последовал за запуском Сирией двух беспилотников, они были перехвачены. В ответ израильские военные нанесли удар по сирийскому военному командному центру и объектам инфраструктуры, говорится в сообщении ЦАХАЛ. Также были поражены «террористические объекты, используемые подразделением ПВО сирийских вооруженных сил», утверждают в Израиле.
ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта в прошлом году. В октябре 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля, погибли около 1200 человек, еще более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Палестинская сторона 13 июля сообщала о более 38 440 жертвах.
1 апреля израильские военные атаковали здание иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, погиб бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.