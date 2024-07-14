В Сирии заявили о погибшем и раненых в результате ударов Израиля

ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта в прошлом году. В октябре 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля, погибли около 1200 человек, еще более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Палестинская сторона 13 июля сообщала о более 38 440 жертвах.