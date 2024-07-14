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В Сирии заявили о погибшем и раненых в результате ударов Израиля

Ведомости

При авиаударе израильских военных по Дамаску погиб один солдат, еще три человека получили ранения, передает Reuters со ссылкой на сообщение сирийской армии. 

Израиль утром 14 июля атаковал в столице Сирии военные объекты и жилое здание, уточнили военные. Удары наносились с Голанских высот, которые Сирия считает своей территорией.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удар последовал за запуском Сирией двух беспилотников, они были перехвачены. В ответ израильские военные нанесли удар по сирийскому военному командному центру и объектам инфраструктуры, говорится в сообщении ЦАХАЛ. Также были поражены «террористические объекты, используемые подразделением ПВО сирийских вооруженных сил», утверждают в Израиле. 

ЦАХАЛ регулярно наносит удары по объектам в Сирии после обострения палестино-израильского конфликта в прошлом году. В октябре 2023 г. палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля, погибли около 1200 человек, еще более 200 человек боевики взяли в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Палестинская сторона 13 июля сообщала о более 38 440 жертвах.

1 апреля израильские военные атаковали здание иранского консульства в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено, погиб бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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