Песков: Россия не намерена вмешиваться в президентские выборы в США
Россия не будет вмешиваться в выборы президента США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя покушение на Дональда Трампа.
«Послушайте, это же не нам судить, мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться в это. Это внутреннее дело США», – сказал он, отвечая на вопрос о легитимности результатов выборов после покушения.
Представитель Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин не планирует телефонный разговор с кандидатом в президенты США Трампом.
Кандидат в президенты США и бывший глава государства Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы.
ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.