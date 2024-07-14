Кремль: отношения России и Индии не направлены против третьих стран
Отношения президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди теплые не первый год, но они не направлены против каких-то третьих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Индийский премьер также побывал в резиденции Путина в Ново-Огарёво. Зарубин обратил внимание на неформальный формат встречи и гостеприимство российского лидера. Прежде всего, это связано с теплыми отношения самих Путина и Моди, отметил Песков. По его словам, они теплые не первый год, и они зиждутся на «очень крепких конструктивных межгосударственных отношениях». При этом каждый отстаивает в этих отношениях интересы своей страны, подчеркнули в Кремле.
«Но как раз наше видение сотрудничества выгодно отличается от видения сотрудничества, например, людей с Запада. Мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран. И эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса в интересах и готовности учитывать озабоченности друг друга. Это все создает прекрасную атмосферу для такого неформального отношения, которое было вчера продемонстрировано», – сказал Песков.
Он добавил, что Путин старался во время визита Моди показать традиционно российское гостеприимство, и именно его решением было пригласить индийского премьера к себе домой.
В конце официальной части визита президент РФ вручил Моди высший орден России – Святого апостола Андрея Первозванного, писали «Ведомости». Указ об этом был подписан еще 12 апреля 2019 г.