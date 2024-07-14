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Кремль: отношения России и Индии не направлены против третьих стран

Ведомости

Отношения президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди теплые не первый год, но они не направлены против каких-то третьих стран, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Индийский премьер также побывал в резиденции Путина в Ново-Огарёво. Зарубин обратил внимание на неформальный формат встречи и гостеприимство российского лидера. Прежде всего, это связано с теплыми отношения самих Путина и Моди, отметил Песков. По его словам, они теплые не первый год, и они зиждутся на «очень крепких конструктивных межгосударственных отношениях». При этом каждый отстаивает в этих отношениях интересы своей страны, подчеркнули в Кремле. 

«Но как раз наше видение сотрудничества выгодно отличается от видения сотрудничества, например, людей с Запада. Мы никогда не ориентируемся против каких-то третьих стран. И эта дружба основана именно на взаимном уважении, поисках баланса в интересах и готовности учитывать озабоченности друг друга. Это все создает прекрасную атмосферу для такого неформального отношения, которое было вчера продемонстрировано», – сказал Песков. 

Он добавил, что Путин старался во время визита Моди показать традиционно российское гостеприимство, и именно его решением было пригласить индийского премьера к себе домой. 

В конце официальной части визита президент РФ вручил Моди высший орден России – Святого апостола Андрея Первозванного, писали «Ведомости». Указ об этом был подписан еще 12 апреля 2019 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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