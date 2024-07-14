Кремль: отношения России и Индии не направлены против третьих стран

Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Индийский премьер также побывал в резиденции Путина в Ново-Огарёво. Зарубин обратил внимание на неформальный формат встречи и гостеприимство российского лидера. Прежде всего, это связано с теплыми отношения самих Путина и Моди, отметил Песков. По его словам, они теплые не первый год, и они зиждутся на «очень крепких конструктивных межгосударственных отношениях». При этом каждый отстаивает в этих отношениях интересы своей страны, подчеркнули в Кремле.