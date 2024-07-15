Байден может попросить прекратить два уголовных дела против Трампа

Покушение на жизнь Трампа было совершено 14 июля мск во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент остался жив из-за легкого поворота головы в тот момент, когда в него стрелял преступник, – пуля задела верхнюю часть его уха. Сам Трамп назвал это чудом.