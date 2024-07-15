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Байден может попросить прекратить два уголовных дела против Трампа

Ведомости

Президент США Джо Байден может обратиться к минюсту США с просьбой прекратить уголовные дела в отношении кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения. Об этом сообщил Трамп в интервью New York Post.

«Байден прикажет министерству юстиции прекратить два уголовных преследования Трампа. Пока что никаких публичных признаков этого нет», – говорится в материале.

Кандидат в президенты сообщил, что ценит звонок президента Байдена после покушения. По его словам, Байден был «очень любезен». Он предположил, что после покушения кампания между ними может носить более цивилизованный характер.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 14 июля мск во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент остался жив из-за легкого поворота головы в тот момент, когда в него стрелял преступник, – пуля задела верхнюю часть его уха. Сам Трамп назвал это чудом.

ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. От действий стрелка погиб 50-летний сторонник Трампа, начальник пожарной охраны в Баффало Кори Комператор.

Согласно оценке американской прессы, попытка покушения может привести к росту рейтинга Трампа, который и так уже опережал действующего президента США Джо Байдена. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также указали, что произошедшее не только повышает рейтинги бывшего президента, но и делает практически бессмысленной замену кандидатуры Байдена даже более молодым демократом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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