Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило работу

В середине июня также стало известно, что Иран и Азербайджан впервые проведут совместные военные учения. До этого отношения двух стран переживали непростые времена. В частности, Азербайджан неоднократно обвинял Иран в поддержке Армении, когда между Ереваном и Баку еще продолжался спор за Карабах. Иран, в свою очередь, периодически обвинял Баку в военном сотрудничестве с Израилем.