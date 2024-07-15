Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило работу
Посольство Азербайджана в Иране вновь начало работу после проведенных переговоров между республиками. Дипведомство открылось в Тегеране по новому адресу. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Азербайджана.
«Возобновление работы посольства будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами», – говорится в пресс-релизе.
Посол и дипломатический персонал уже прибыли в Иран. Отмечается, что страна аккредитации приняла меры для обеспечения безопасности перед зданием посольства в рамках «Венской конвенции о дипломатических сношениях».
В середине июня также стало известно, что Иран и Азербайджан впервые проведут совместные военные учения. До этого отношения двух стран переживали непростые времена. В частности, Азербайджан неоднократно обвинял Иран в поддержке Армении, когда между Ереваном и Баку еще продолжался спор за Карабах. Иран, в свою очередь, периодически обвинял Баку в военном сотрудничестве с Израилем.
В конце января 2023 г. вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана в Тегеране и убил одного сотрудника дипмиссии. После этого Баку эвакуировал всех своих дипломатов из Ирана и обвинил власти исламской республики в «проведении антиазербайджанской кампании» в СМИ. 29 января заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство страны в Тегеране полностью приостановило дипломатическую деятельность.