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Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило работу

Ведомости

Посольство Азербайджана в Иране вновь начало работу после проведенных переговоров между республиками. Дипведомство открылось в Тегеране по новому адресу. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

«Возобновление работы посольства будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами», – говорится в пресс-релизе.

Посол и дипломатический персонал уже прибыли в Иран. Отмечается, что страна аккредитации приняла меры для обеспечения безопасности перед зданием посольства в рамках «Венской конвенции о дипломатических сношениях».

В середине июня также стало известно, что Иран и Азербайджан впервые проведут совместные военные учения. До этого отношения двух стран переживали непростые времена. В частности, Азербайджан неоднократно обвинял Иран в поддержке Армении, когда между Ереваном и Баку еще продолжался спор за Карабах. Иран, в свою очередь, периодически обвинял Баку в военном сотрудничестве с Израилем.

В конце января 2023 г. вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана в Тегеране и убил одного сотрудника дипмиссии. После этого Баку эвакуировал всех своих дипломатов из Ирана и обвинил власти исламской республики в «проведении антиазербайджанской кампании» в СМИ. 29 января заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил журналистам, что посольство страны в Тегеране полностью приостановило дипломатическую деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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