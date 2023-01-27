Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране
Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства страны в Тегеране после нападения на дипмиссию, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает турецкий телеканал TRT Haber.
«Мы осуждаем нападение на наше посольство в Тегеране, в настоящее время осуществляется эвакуация сотрудников посольства в Азербайджан», – сказал он.
Утром 27 января злоумышленник совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Он был вооружен автоматом Калашникова, в результате погиб один человек — начальник службы охраны дипмиссии. Еще два охранника пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту. Там уточнили, что сообщат о дополнительных деталях инцидента позже.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Москва шокирована нападением на азербайджанское посольство в Иране. Она уточнила, что позже ведомство даст более развернутый комментарий.