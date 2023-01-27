Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Уточняется, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова, он убил начальника службы охраны дипмиссии. Еще двое охранников пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту.