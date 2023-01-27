Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
На азербайджанское посольство в Иране совершено нападение. Об этом сообщает МИД республики.
«27 января 2023 г. около 8.30 по бакинскому времени (7.30 мск) произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран», — говорится в заявлении.
Уточняется, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова, он убил начальника службы охраны дипмиссии. Еще двое охранников пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту.
Агентство APA со ссылкой на дипломатические каналы утверждает, что злоумышленник задержан. Издание Trend уточняет, что имя погибшего начальника службы охраны — Орхан Аскеров.