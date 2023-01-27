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Один человек погиб в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

Ведомости

На азербайджанское посольство в Иране совершено нападение. Об этом сообщает МИД республики.

«27 января 2023 г. около 8.30 по бакинскому времени (7.30 мск) произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран», — говорится в заявлении.

Уточняется, что нападавший был вооружен автоматом Калашникова, он убил начальника службы охраны дипмиссии. Еще двое охранников пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту.

Агентство APA со ссылкой на дипломатические каналы утверждает, что злоумышленник задержан. Издание Trend уточняет, что имя погибшего начальника службы охраны — Орхан Аскеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных