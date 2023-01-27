В МИДе заявили, что шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
Москва шокирована нападением на азербайджанское посольство в Иране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — написала она в Telegram-канале.
Захарова уточнила, что позже МИД РФ даст более развернутый комментарий.
Утром 27 января злоумышленник совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Он был вооружен автоматом Калашникова, в результате погиб один человек — начальник службы охраны дипмиссии. Еще два охранника пострадали, их состояние оценивается как удовлетворительное.
В азербайджанском МИДе сообщили о начале расследования по этому инциденту. Там уточнили, что сообщат о дополнительных деталях инцидента позже.
За последние полгода азербайджанская дипмиссия не раз подвергалась нападению в разных странах мира. Так, в августе 2022 г. радикальная религиозная группа проникла в посольство республики в Лондоне. В сентябре посольство Азербайджана во Франции сообщило, что «радикальные армянские группы» облили здание дипмиссии краской и оставили на нем оскорбительные надписи. В октябре был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США.