В МИДе заявили, что шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

За последние полгода азербайджанская дипмиссия не раз подвергалась нападению в разных странах мира. Так, в августе 2022 г. радикальная религиозная группа проникла в посольство республики в Лондоне. В сентябре посольство Азербайджана во Франции сообщило, что «радикальные армянские группы» облили здание дипмиссии краской и оставили на нем оскорбительные надписи. В октябре был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в США.