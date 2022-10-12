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Политика

МИД Азербайджана сообщил об обстреле служебного автомобиля в Вашингтоне

Ведомости

С 10 на 11 октября в Вашингтоне был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МИДа республики.

Данные о пострадавших не приводятся. В министерстве отметили, что дипмиссия «незамедлительно проинформировала» об этом соответствующие структуры США, также американской стороне предоставили записи с камер видеонаблюдения.

12 октября в МИД Азербайджана также был вызван временный поверенный в делах США в республике, ему выразили «серьезную обеспокоенность и недовольство произошедшим». Внешнеполитическое ведомство потребовало от американской стороны обеспечить безопасность азербайджанским дипломатам.

В МИД Азербайджана указали на систематический характер нападений «радикальных членов армянских общин» на дипмиссии республики за рубежом в последнее время. Речь в том числе идет об актах вандализма в отношении посольств Азербайджана, которые произошли в Вашингтоне, Париже, Бейруте, уточнили в ведомстве. Министерство призвало провести расследование каждого инцидента и осудило «действия радикальных сил за рубежом» против азербайджанских дипломатов.

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились в середине сентября после того, как азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Армении. Об инциденте сообщило минобороны республики. В Азербайджане же настаивали, что в эскалации конфликта виновата Армения. В результате конфликта на границе, как стало известно позднее, погибли и пропали без вести 207 человек со стороны Армении. В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего.

Договориться о прекращении огня удалось 15 сентября. Однако позже Армения и Азербайджан несколько раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. В последний раз стороны выдвинули взаимные обвинения в обстрелах своих позиций на армяно-азербайджанской границе 9 октября. Накануне, 11 октября, в МИД Турции сообщили, что Баку предложил Еревану заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных