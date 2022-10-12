МИД Азербайджана сообщил об обстреле служебного автомобиля в Вашингтоне

Отношения между Арменией и Азербайджаном обострились в середине сентября после того, как азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Армении. Об инциденте сообщило минобороны республики. В Азербайджане же настаивали, что в эскалации конфликта виновата Армения. В результате конфликта на границе, как стало известно позднее, погибли и пропали без вести 207 человек со стороны Армении. В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего.