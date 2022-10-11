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МИД Турции: Баку предложил Еревану мирное соглашение

Ведомости

Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet, передает ТАСС.

«Азербайджан предложил мирное соглашение, его единственной заботой было вернуть оккупированные территории», – сказал он.

Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнул он.

6 октября в Праге также состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот же день Пашинян и Алиев провели встречу при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

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На следующий день Евросовет объявил об отправке гражданской миссии на границу Армении и Азербайджана на два месяца для «укрепления доверия» между странами.

5 октября Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Баку. Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг друга на основании документа от 8 декабря 1991 г. Уже 9 октября Ереван и Баку вновь выдвинули взаимные обвинения в обстрелах своих позиций на границе двух государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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