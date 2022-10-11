МИД Турции: Баку предложил Еревану мирное соглашение

5 октября Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Баку. Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг друга на основании документа от 8 декабря 1991 г. Уже 9 октября Ереван и Баку вновь выдвинули взаимные обвинения в обстрелах своих позиций на границе двух государств.