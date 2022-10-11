МИД Турции: Баку предложил Еревану мирное соглашение
Азербайджан предложил Армении заключить мирное соглашение, предусматривающее возвращение Баку «оккупированных территорий», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet, передает ТАСС.
«Азербайджан предложил мирное соглашение, его единственной заботой было вернуть оккупированные территории», – сказал он.
Турция находится в тесном контакте с обеими странами и уверена, что Баку и Ереван должны подписать мирное соглашение, а Армения – «прекратить провокации», подчеркнул он.
6 октября в Праге также состоялась встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот же день Пашинян и Алиев провели встречу при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.
На следующий день Евросовет объявил об отправке гражданской миссии на границу Армении и Азербайджана на два месяца для «укрепления доверия» между странами.
5 октября Пашинян заявил в ходе выступления в парламенте, что видит «определенное пространство» для старта разговора между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Баку. Армения и Азербайджан при этом могут, по его мнению, признать территориальную целостность друг друга на основании документа от 8 декабря 1991 г. Уже 9 октября Ереван и Баку вновь выдвинули взаимные обвинения в обстрелах своих позиций на границе двух государств.
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