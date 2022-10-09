Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах

13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. В начале октября Ереван сообщил о новых обстрелах границы со стороны Азербайджана.