Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах
Армения и Азербайджан выдвинули взаимные обвинения в обстрелах своих позиций на границе двух государств. В Баку заявили об обстрелах позиций азербайджанской армии накануне вечером и утром 9 октября, минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией.
По данным минобороны Азербайджана, подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Йеллиджа Кяльбаджарского района. На следующее утро атака продолжилась в направлении села Малыбей Лачинского района. В ведомстве заявили, что подразделения азербайджанской армии 8 октября приняли «адекватные ответные меры».
Ереван в свою очередь заявил, что огонь в направлении армянских позиций в восточной части границы открыли азербайджанские военные.
«Подразделения ВС РА ответными действиями подавили огонь противника. Очередной дезинформацией является сообщение минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций», — сообщили в минобороны Армении.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщало минобороны Армении. 16 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. В начале октября Ереван сообщил о новых обстрелах границы со стороны Азербайджана.
На этой неделе стало известно, что Евросоюз направит гражданскую миссию на границу двух стран на два месяца для «укрепления доверия» между ними.
Соответствующее решение было принято по итогам встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Армения согласилась помогать миссии ЕС вдоль границы, Азербайджан – «сотрудничать с миссией в той мере, в какой это его касается».