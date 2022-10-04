В Армении сообщили о новых обстрелах границы со стороны Азербайджана
Азербайджанская сторона обстреляла армянские приграничные позиции. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Армении.
«3 октября в районе 21:30 (20:30 мск) подразделения ВС Азербайджана из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия открыли огонь по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в публикации.
Ведомство отметило, что атаку азербайджанских военных удалось подавить, армянская сторона потерь не понесла.
Минобороны Азербайджана же заявило, что обстрел велся с армянской стороны из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Зивель, Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, а также Агдам и Гаралар Товузского района. «Вся ответственность за целенаправленное нагнетание обстановки лежит на военно-политическом руководстве Армении», — подчеркнули в ведомстве. Данные о погибших и пострадавших не приводятся.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября, когда, как утверждает минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. В Азербайджане же настаивают, что в эскалации конфликта виновата Армения.
В результате конфликта на границе, как стало известно позднее, погибли и пропали без вести 207 человек со стороны Армении. В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего.
Договориться о прекращении огня удалось 15 сентября. Однако 23 сентября Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в обстрелах на границе. Армянское ведомство заявило, что азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра. В минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские силы в Товузкском, Кяльбаджарском и Дашкесанском районах.
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