В Армении сообщили о новых обстрелах границы со стороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана же заявило, что обстрел велся с армянской стороны из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении населенных пунктов Зивель, Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, а также Агдам и Гаралар Товузского района. «Вся ответственность за целенаправленное нагнетание обстановки лежит на военно-политическом руководстве Армении», — подчеркнули в ведомстве. Данные о погибших и пострадавших не приводятся.