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Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах позиций своих военных

Ведомости

Армения и Азербайджан сообщили о перестрелках на границе, возложив ответственность за них друг на друга.

«Подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», – сообщили сегодня в минобороны Армении.

По данным армянского ведомства, огонь азербайджанских сил удавить подавить.

В минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что армянские подразделения из стрелкового оружия обстреляли азербайджанских сил в Товузкском, Кяльбаджарском и Дашкесанском районах. Баку принял «адекватные ответные меры», добавили там.

В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило ранее минобороны Армении. В результате конфликта на границе, как стало известно позднее, погибли 207 человек со стороны Армении.

В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего. При этом Азербайджан считает, что в эскалации виновата Армения. По данным ведомства республики, Ереван последний месяц регулярно обстреливал позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях.

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13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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