Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах позиций своих военных
Армения и Азербайджан сообщили о перестрелках на границе, возложив ответственность за них друг на друга.
«Подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», – сообщили сегодня в минобороны Армении.
По данным армянского ведомства, огонь азербайджанских сил удавить подавить.
В минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что армянские подразделения из стрелкового оружия обстреляли азербайджанских сил в Товузкском, Кяльбаджарском и Дашкесанском районах. Баку принял «адекватные ответные меры», добавили там.
В ночь на 13 сентября азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило ранее минобороны Армении. В результате конфликта на границе, как стало известно позднее, погибли 207 человек со стороны Армении.
В минобороны Азербайджана сообщили о гибели 71 военнослужащего. При этом Азербайджан считает, что в эскалации виновата Армения. По данным ведомства республики, Ереван последний месяц регулярно обстреливал позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях.
13 сентября Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. 15 сентября в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
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