МИД предупредил о риске эскалации из-за расширения учений НАТО с Японией

13 июля в интервью Kyodo генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует увеличить масштаб совместных учений с Японией на фоне проблем с безопасностью в Азии и Европе. По его словам, речь идет о проведении учений в том числе в морском и воздушном пространстве.