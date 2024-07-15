МИД предупредил о риске эскалации из-за расширения учений НАТО с Японией
Планы НАТО расширить совместные учения с Японией приведут к новым проблемам и риску эскалации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Ничего, кроме проблем и эскалации, такие шаги не принесут, тем более учитывая сложность тех проблем, которые остаются нерешенными в этом регионе», – сказал он (цитата по ТАСС).
Москва относится к таких шагам отрицательно, поскольку эти действия выходят далеко за сферу географической ответственности НАТО, подчеркнул дипломат.
13 июля в интервью Kyodo генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует увеличить масштаб совместных учений с Японией на фоне проблем с безопасностью в Азии и Европе. По его словам, речь идет о проведении учений в том числе в морском и воздушном пространстве.
Неназванный японский чиновник уточнил, что Токио и НАТО намерены провести совместные учения в водах Евро-Атлантического региона до конца 2024 г. Кроме того, стороны намерены усилить координацию по обмену конфиденциальной информацией.