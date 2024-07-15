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МИД предупредил о риске эскалации из-за расширения учений НАТО с Японией

Ведомости

Планы НАТО расширить совместные учения с Японией приведут к новым проблемам и риску эскалации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Ничего, кроме проблем и эскалации, такие шаги не принесут, тем более учитывая сложность тех проблем, которые остаются нерешенными в этом регионе», – сказал он (цитата по ТАСС).

Москва относится к таких шагам отрицательно, поскольку эти действия выходят далеко за сферу географической ответственности НАТО, подчеркнул дипломат.

13 июля в интервью Kyodo генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует увеличить масштаб совместных учений с Японией на фоне проблем с безопасностью в Азии и Европе. По его словам, речь идет о проведении учений в том числе в морском и воздушном пространстве.

Неназванный японский чиновник уточнил, что Токио и НАТО намерены провести совместные учения в водах Евро-Атлантического региона до конца 2024 г. Кроме того, стороны намерены усилить координацию по обмену конфиденциальной информацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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