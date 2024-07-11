Япония и НАТО будут сотрудничать в области обмена информацией и военных учений
Япония планирует продвигать сотрудничество с Североатлантическим альянсом по обмену информацией и проведению совместных учений. Об этом во время саммита НАТО заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Мы хотели бы укрепить наши системы по обмену информацией, а также продвигать сотрудничество в таких областях, как космос, кибербезопасность и совместные учения», – сказал он (цитата по ТАСС).
Саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля, он посвящен 75-летию блока. В начале июля стало известно, что Североатлантический альянс пригласил на него страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что государства помогут противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее.
Китай отреагировал на предполагаемое расширение альянса на восток. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил, что республика выступает против использования Китая в качестве предлога для продвижения в АТР. По его словам, это обострит региональную ситуацию и спровоцирует риск для международной безопасности.