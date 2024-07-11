Япония и НАТО будут сотрудничать в области обмена информацией и военных учений

Китай отреагировал на предполагаемое расширение альянса на восток. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил, что республика выступает против использования Китая в качестве предлога для продвижения в АТР. По его словам, это обострит региональную ситуацию и спровоцирует риск для международной безопасности.