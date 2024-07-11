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Япония и НАТО будут сотрудничать в области обмена информацией и военных учений

Ведомости

Япония планирует продвигать сотрудничество с Североатлантическим альянсом по обмену информацией и проведению совместных учений. Об этом во время саммита НАТО заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Мы хотели бы укрепить наши системы по обмену информацией, а также продвигать сотрудничество в таких областях, как космос, кибербезопасность и совместные учения», – сказал он (цитата по ТАСС).

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля, он посвящен 75-летию блока. В начале июля стало известно, что Североатлантический альянс пригласил на него страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР): Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что государства помогут противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее.

Китай отреагировал на предполагаемое расширение альянса на восток. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Линь Цзянь заявил, что республика выступает против использования Китая в качестве предлога для продвижения в АТР. По его словам, это обострит региональную ситуацию и спровоцирует риск для международной безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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