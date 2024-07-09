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МИД КНР: Китай выступает против расширения НАТО на страны АТР

Ведомости

Китай решительно выступает против расширения Североатлантического альянса на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время ежедневного брифинга, его слова приводит издание The Paper.

«Китай решительно выступает против клеветнических выпадов и обвинений НАТО в адрес Китая, а также против использования альянсом Китая в качестве предлога для продвижения на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и обострения региональной ситуации», – сказал он, комментируя возможное сотрудничество альянса с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Линь добавил, что НАТО является «пережитком холодной войны». По его словам, Североатлантический альянс обеспечивает свою безопасность за счет безопасности других стран, его действия провоцируют риск безопасности для мира и региона. Линь подчеркнул, что Китай призывает НАТО избавиться от менталитета «холодной войны» и прекратить создавать «воображаемых врагов».

5 июля НАТО пригласила на саммит в Вашингтоне Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что представители стран во время встречи обсудят кибербезопасность и сотрудничество по украинскому вопросу. По словам Столтенберга, это поможет противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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