МИД КНР: Китай выступает против расширения НАТО на страны АТР

«Китай решительно выступает против клеветнических выпадов и обвинений НАТО в адрес Китая, а также против использования альянсом Китая в качестве предлога для продвижения на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и обострения региональной ситуации», – сказал он, комментируя возможное сотрудничество альянса с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.