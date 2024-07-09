МИД КНР: Китай выступает против расширения НАТО на страны АТР
Китай решительно выступает против расширения Североатлантического альянса на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время ежедневного брифинга, его слова приводит издание The Paper.
«Китай решительно выступает против клеветнических выпадов и обвинений НАТО в адрес Китая, а также против использования альянсом Китая в качестве предлога для продвижения на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, и обострения региональной ситуации», – сказал он, комментируя возможное сотрудничество альянса с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
Линь добавил, что НАТО является «пережитком холодной войны». По его словам, Североатлантический альянс обеспечивает свою безопасность за счет безопасности других стран, его действия провоцируют риск безопасности для мира и региона. Линь подчеркнул, что Китай призывает НАТО избавиться от менталитета «холодной войны» и прекратить создавать «воображаемых врагов».
5 июля НАТО пригласила на саммит в Вашингтоне Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что представители стран во время встречи обсудят кибербезопасность и сотрудничество по украинскому вопросу. По словам Столтенберга, это поможет противостоять России, Китаю, Ирану и Северной Корее.