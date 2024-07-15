Песков: Кремль не видел письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. 14 июня он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.