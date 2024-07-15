Песков: Кремль не видел письмо нобелевских лауреатов о прекращении огня
Кремль не знаком с текстом обращения нобелевских лауреатов, которые призвали прекратить огонь на Украине и в Газе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не видели», – ответил он на вопрос, видел ли Кремль опубликованное в выходные открытое письмо нобелевских лауреатов.
13 июля «Новая газета» сообщила, что более 50 лауреатов Нобелевской премии подписали письмо, в котором призвали прекратить огонь между Россией и Украиной, а также в секторе Газа. В тексте сказано, что обращение адресовано «воюющим сторонам», папе римскому Франциску, вселенскому патриарху Варфоломею, далай-ламе XIV, в ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 г. По словам президента РФ Владимира Путина, целями является защита населения от киевского режима, демилитаризация и денацификация соседней страны. 14 июня он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть начаты при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.
4 июля Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане заявил, что Россия не будет прекращать огонь на Украине до тех пор, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей.