Правительство внесло в Госдуму проект наказаний за вооруженный мятеж

Правительство внесло в Госдуму проект наказаний за вооруженный мятежПоправки предусматривают дифференциацию в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести последствий
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предполагает ужесточение ответственности за вооруженный мятеж. Поправки предусматривают дифференциацию наказания за мятеж в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести последствий, говорится в документе.
Законопроектом вносятся изменения в ст. 275 УК РФ (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж). Сейчас в ст. 279 не предусмотрена какая-либо дифференциация мер ответственности за организацию и активное участие в вооруженном мятеже, сказано в пояснительной записке к документу. Статью предлагается разбить на три части: первые две предусматривают ответственность за организацию вооруженного мятежа или руководство им (наказание от 15 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы до двух лет) и участие в мятеже (от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет), ч. 3 ст. 279 будет предусматривать ответственность за причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия в ходе вооруженного мятежа – от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 000 руб. до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы.
Проект направлен на повышение уровня уголовно-правовой охраны основ конституционного строя РФ, говорится в пояснительной записке. Вооруженный мятеж обладает сходной с террористической и диверсионной деятельностью степенью общественной опасности, при этом, как отметили в правительстве, ст. 205 (теракт) и 281 (диверсия) в отличие от ст. 279 предусматривают дифференциацию мер ответственности в зависимости от тяжести наступивших последствий.
Кабмин также предлагает внести изменения в статью о госизмене, предусматривающие возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если «лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления». Такое решение, считают власти, позволит мотивировать участников вооруженного мятежа не продолжать противоправные действия.
Поправки правительство подготовило в июне после вооруженного мятежа, организованного год назад основателем и владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщали «Ведомости». Мятеж Пригожина продлился с вечера 23 июня по вечер 24 июня 2023 г., президент России Владимир Путин назвал его «ударом в спину нашей стране и нашему народу» и пообещал наказание тем, кто «встал на путь шантажа и террористических методов». 26 июня Путин предложил участникам ЧВК «Вагнер», которые участвовали в мятеже, но «остановились у последней черты», подписать контракты с Минобороны или другими силовыми ведомствами. ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже в связи с тем, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
Внесение изменений – с одной стороны, реакция на события годичной давности, с другой стороны, превентивная мера на будущее, говорил политолог Павел Склянчук. По его мнению, законопроект должен «успокоить общество в части безопасности конституционного строя». Новая предлагаемая редакция по своему характеру вводит градацию размера наказания в зависимости от соучастия в указанном преступном деянии и не привносит в уголовный закон каких-то существенных новшеств, отмечал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.