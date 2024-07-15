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МИД: истек срок соглашения между РФ и Украиной об охране промсобственности

Ведомости

Действие правительственного соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности прекращено. Официальное сообщение МИД РФ опубликовано на сайте правовой информации.

Соглашение было подписано в Киеве 30 июня 1993 г. Согласно документу, срок договора истек 30 июня 2024 г.

С начала специальной военной операции Украина вышла из многих соглашений с Россией. Так, в феврале 2023 г. Украина вышла из трех договоров, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. 17 декабря 2023 г. было прекращено действие российско-украинского соглашения о международном автомобильном сообщении.

В конце декабря 2022 г. Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Тогда же Украина вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов. Кроме того, было прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.

В апреле 2022 г. Украина вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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