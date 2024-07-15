МИД: истек срок соглашения между РФ и Украиной об охране промсобственности
Действие правительственного соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности прекращено. Официальное сообщение МИД РФ опубликовано на сайте правовой информации.
Соглашение было подписано в Киеве 30 июня 1993 г. Согласно документу, срок договора истек 30 июня 2024 г.
С начала специальной военной операции Украина вышла из многих соглашений с Россией. Так, в феврале 2023 г. Украина вышла из трех договоров, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. 17 декабря 2023 г. было прекращено действие российско-украинского соглашения о международном автомобильном сообщении.
В конце декабря 2022 г. Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Тогда же Украина вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов. Кроме того, было прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.
В апреле 2022 г. Украина вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г.