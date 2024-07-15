МИД: истек срок соглашения между РФ и Украиной об охране промсобственности

В конце декабря 2022 г. Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Тогда же Украина вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов. Кроме того, было прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.