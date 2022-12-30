Украина разорвала соглашение с РФ об использовании и охране водных объектов
Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 г. в Киеве», — написал он.
Помимо этого Украина вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 г. Российский МИД ранее сообщил о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.
В апреле украинская сторона вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г. Оно предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения. В целом с 2014 г. Украина вышла из большинства соглашений, ранее заключенных с Россией.