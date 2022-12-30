Украина разорвала соглашение с РФ об использовании и охране водных объектов

В апреле украинская сторона вышла из соглашения с Россией о создании ракетной техники от 1995 г. Оно предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей Украины и России оборудования, комплектующих и заготовок без налогообложения. В целом с 2014 г. Украина вышла из большинства соглашений, ранее заключенных с Россией.