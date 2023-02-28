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Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией и СНГ

Ведомости

Украина вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключенного 18.10.2011 в городе Донецке», – говорится в сообщении.

Киев также прекратил действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14 декабря 1995 г.

Также был осуществлен выход из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств – участников СНГ специальной техники пограничных войск и других материальных средств, заключенного 9 сентября 1994 г., написал представитель украинского правительства.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ. Прекращения действий таких договоров участились после начала военной операции на Украине. Так, в конце мая 2022 г. страна денонсировала соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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