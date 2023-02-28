Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией и СНГ
Украина вышла из трех соглашений, касающихся пограничного сотрудничества с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключенного 18.10.2011 в городе Донецке», – говорится в сообщении.
Киев также прекратил действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, заключенного 14 декабря 1995 г.
Также был осуществлен выход из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств – участников СНГ специальной техники пограничных войск и других материальных средств, заключенного 9 сентября 1994 г., написал представитель украинского правительства.
Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые были заключены с Россией и Белоруссией, а также в рамках СНГ. Прекращения действий таких договоров участились после начала военной операции на Украине. Так, в конце мая 2022 г. страна денонсировала соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, а также соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.