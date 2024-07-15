Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании
Секретная служба США (USSS) приняла решение усилить охрану экс-президента страны, кандидата от республиканской партии на предстоящие выборы главы государства Дональда Трампа до конца предвыборной кампании. Об этом сообщила глава службы Кимберли Читл.
«Помимо дополнительных мер безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, с субботы мы также внесли изменения в его охрану, чтобы обеспечить его постоянную защиту во время съезда и оставшейся части предвыборной кампании», – приводит ее слова пресс-служба USSS.
Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.
Согласно оценке американской прессы, попытка покушения может привести к росту рейтинга Трампа. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также указали, что произошедшее не только повышает рейтинги бывшего президента, но и делает практически бессмысленной замену кандидатуры действующего президента США Джо Байдена даже более молодым демократом.