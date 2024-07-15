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Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании

Ведомости

Секретная служба США (USSS) приняла решение усилить охрану экс-президента страны, кандидата от республиканской партии на предстоящие выборы главы государства Дональда Трампа до конца предвыборной кампании. Об этом сообщила глава службы Кимберли Читл.

«Помимо дополнительных мер безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, с субботы мы также внесли изменения в его охрану, чтобы обеспечить его постоянную защиту во время съезда и оставшейся части предвыборной кампании», – приводит ее слова пресс-служба USSS.

Трамп подвергся нападению вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо в результате стрельбы. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.

Согласно оценке американской прессы, попытка покушения может привести к росту рейтинга Трампа. Опрошенные «Ведомостями» эксперты также указали, что произошедшее не только повышает рейтинги бывшего президента, но и делает практически бессмысленной замену кандидатуры действующего президента США Джо Байдена даже более молодым демократом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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