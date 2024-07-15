Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании

«Помимо дополнительных мер безопасности, которые мы предоставили охране бывшего президента Трампа в июне, с субботы мы также внесли изменения в его охрану, чтобы обеспечить его постоянную защиту во время съезда и оставшейся части предвыборной кампании», – приводит ее слова пресс-служба USSS.