Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами
С 16 июля въезд на территорию Латвии автомобилей с белорусскими номерами будет запрещен. Об этом сообщается на сайте Службы государственных доходов (СГД) Латвии.
Въезд запрещается с 00:01 16 июля как через пограничные переходы Латвия – Беларусь, так и переходы Латвия – Россия. В случае отказа выполнять требование может быть принято решение о конфискации машины, заявили в СГД. Физлица смогут вернуться из ЕС в Белоруссию, если их автомобили не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения.
Ограничение не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств.
В СГД пояснили, что запрет на въезд в Латвию на машинах с белорусскими номерами ввели, чтобы снизить риски обхода санкций против России. Латвийские власти добавили, что также был продлен запрет для белорусских компаний на автомобильные перевозки грузов, в том числе транзитом через ЕС. С 1 июля запрет распространяется и на перевозки с использованием прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии.
В конце июня ЕС принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений в котором ранее также были введены в отношении России. В частности, европейские власти продлили запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и ввели экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей» республики. ЕС также ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения и запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.