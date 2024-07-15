Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

В СГД пояснили, что запрет на въезд в Латвию на машинах с белорусскими номерами ввели, чтобы снизить риски обхода санкций против России. Латвийские власти добавили, что также был продлен запрет для белорусских компаний на автомобильные перевозки грузов, в том числе транзитом через ЕС. С 1 июля запрет распространяется и на перевозки с использованием прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии.