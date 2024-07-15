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Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами

Ведомости

С 16 июля въезд на территорию Латвии автомобилей с белорусскими номерами будет запрещен. Об этом сообщается на сайте Службы государственных доходов (СГД) Латвии. 

Въезд запрещается с 00:01 16 июля как через пограничные переходы Латвия – Беларусь, так и переходы Латвия – Россия. В случае отказа выполнять требование может быть принято решение о конфискации машины, заявили в СГД. Физлица смогут вернуться из ЕС в Белоруссию, если их автомобили не задекларированы как товары и используются только как средство передвижения.

Ограничение не распространяется на транспортные средства дипломатических и консульских представительств.

В СГД пояснили, что запрет на въезд в Латвию на машинах с белорусскими номерами ввели, чтобы снизить риски обхода санкций против России. Латвийские власти добавили, что также был продлен запрет для белорусских компаний на автомобильные перевозки грузов, в том числе транзитом через ЕС. С 1 июля запрет распространяется и на перевозки с использованием прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Белоруссии.

В конце июня ЕС принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений в котором ранее также были введены в отношении России. В частности, европейские власти продлили запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и ввели экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей» республики. ЕС также ограничил транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения и запретил перевозку товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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