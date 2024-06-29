Евросоюз распространил часть санкций против РФ на Белоруссию

Евросоюз распространил часть санкций против РФ на БелоруссиюВводится запрет на импорт из страны золота, алмазов и полезных ископаемых
Евросоюз (ЕС) принял новый пакет санкций против Белоруссии, ряд аналогичных ограничений ранее были введены в отношении России. Об этом сообщил Совет ЕС.
«Эти комплексные меры направлены на то, чтобы отразить некоторые из ограничительных мер, уже действующих в отношении России, и тем самым решить проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками», – отмечено в сообщении.
В частности, продлевается запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и вводятся экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши.
Евросоюз также ограничит транзит через Белоруссию товаров и технологий двойного назначения, а также тех, которые могут поспособствовать военно-техническому совершенствованию постсоветского государства, развитию сектора обороны и безопасности. Под запрет на транзит попадут также товары и технологии для авиационной и космической промышленности и экспортируемые из ЕС вооружения.
Вместе с тем материнским компаниям ЕС требуется «приложить все усилия», чтобы их дочерние фирмы в третьих странах не участвовали в деятельности, «приводящей к результату, который санкции стремятся предотвратить».
ЕС также вводит запрет на импорт из страны золота и алмазов, гелия, угля и минеральных продуктов, в том числе сырой нефти. Ограничения распространяются на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа. На территории ЕС запрещается перевозка товаров автотранспортом, прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Белоруссии.
Операторам Евросоюза, на 25% или более принадлежащим физическому или юридическому лицу в Белоруссии, запретят открывать автотранспортное предприятие или перевозить грузы по территории ЕС автотранспортом, в том числе транзитом.
В мае стало известно о намерении Евросоюза ужесточить санкции против Белоруссии, запретив экспорт технологий и товаров для военных целей, а также СПГ. Тогда отмечалось, что санкции против Белоруссии были слабее, чем против РФ, что якобы дало дало Москве возможность получать из союзной страны западные товары «для использования в военных целях», а также предметов роскоши.
24 июня Россия и Белоруссия заявили, что выступают за продвижение инициатив, направленных против нелегитимных санкций. Об этом было сказано в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран по итогам их встречи. 26 июня послы стран – членов ЕС согласовали новый пакет санкций в отношении Белоруссии.
В этот же день Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. В частности, ограничения коснулись поставок гелия и перевалки через Евросоюз (ЕС) сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Под санкции также попала Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России (российский аналог SWIFT).