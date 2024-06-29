Евросоюз распространил часть санкций против РФ на Белоруссию

В мае стало известно о намерении Евросоюза ужесточить санкции против Белоруссии, запретив экспорт технологий и товаров для военных целей, а также СПГ. Тогда отмечалось, что санкции против Белоруссии были слабее, чем против РФ, что якобы дало дало Москве возможность получать из союзной страны западные товары «для использования в военных целях», а также предметов роскоши.