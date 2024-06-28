ЕС ввел санкции против железнодорожного оператора «Трансконтейнер»

США ввели ограничения против Белоглазова и трех компаний, связанных с ним, еще в мае. «Трансконтейнер» попал под американские санкции 23 февраля. В тот же день в компании сообщили, что оператор продолжает работу в штатном режиме, движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке.