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ЕС ввел санкции против железнодорожного оператора «Трансконтейнер»

Ведомости

Евросоюз расширил санкции, добавив в список два физических лица и четыре организации. Под ограничения попал железнодорожный оператор «Трансконтейнер», следует из решения Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале.

Санкции также введены против генерального директора «Трансконтейнера» Михаила Концерева. ЕС утверждает, что железнодорожный оператор работал в терминале ОЭЗ «Алабуга», которая якобы сотрудничает с минобороны Ирана в поисках места производства беспилотников. Кроме того, европейские власти считают, что компания якобы участвует в незаконных схемах торговли оружием с КНДР.

Другое физлицо, попавшее в черный список, – основатель и президент Erich Krause, а также владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов. Компания «Титул» теперь тоже под санкциями. В пояснении говорится, что компания «Илиадис» – «дочка» предприятия – купила замороженную долю Олега Дерипаски в «Распериа Трейдинг Лимитед», которая владеет акциями австрийского строительного концерна Strabag.

Таким образом Белоглазов якобы пытался обойти санкции ЕС. Как следствие, санкции введены и против компаний «Илиадис» и «Распериа».

США ввели ограничения против Белоглазова и трех компаний, связанных с ним, еще в мае. «Трансконтейнер» попал под американские санкции 23 февраля. В тот же день в компании сообщили, что оператор продолжает работу в штатном режиме, движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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