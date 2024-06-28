ЕС ввел санкции против железнодорожного оператора «Трансконтейнер»
Евросоюз расширил санкции, добавив в список два физических лица и четыре организации. Под ограничения попал железнодорожный оператор «Трансконтейнер», следует из решения Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале.
Санкции также введены против генерального директора «Трансконтейнера» Михаила Концерева. ЕС утверждает, что железнодорожный оператор работал в терминале ОЭЗ «Алабуга», которая якобы сотрудничает с минобороны Ирана в поисках места производства беспилотников. Кроме того, европейские власти считают, что компания якобы участвует в незаконных схемах торговли оружием с КНДР.
Другое физлицо, попавшее в черный список, – основатель и президент Erich Krause, а также владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов. Компания «Титул» теперь тоже под санкциями. В пояснении говорится, что компания «Илиадис» – «дочка» предприятия – купила замороженную долю Олега Дерипаски в «Распериа Трейдинг Лимитед», которая владеет акциями австрийского строительного концерна Strabag.
Таким образом Белоглазов якобы пытался обойти санкции ЕС. Как следствие, санкции введены и против компаний «Илиадис» и «Распериа».
США ввели ограничения против Белоглазова и трех компаний, связанных с ним, еще в мае. «Трансконтейнер» попал под американские санкции 23 февраля. В тот же день в компании сообщили, что оператор продолжает работу в штатном режиме, движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке.