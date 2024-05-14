Минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Белоглазова

1 мая австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против Дерипаски. RBI планирует купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников, RBI предупредили и США. Американские власти заявили, что наложат штраф в том случае, если банк будет продвигать сделку.