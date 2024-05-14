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Минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Белоглазова

Ведомости

Министерство финансов США ввело санкции против основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте пресс-службы ведомства.

В санкционный список также попали три организации: АО «Илиадис», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и ООО «Титул». Белоглазов также является учредителем последней организации.

Все три компании, по данным минфина США, якобы связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской – против него уже вводились санкции США и других западных стран. Как утверждает ведомство, в июне 2023 г. Дерипаска и Белоглазов договорились о продаже замороженных акций миллиардера, после чего в качестве дочерней компании ООО «Титул» была создана компания «Илиадис».

Как отмечает «Коммерсантъ», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» владеет 24,1% акций австрийского строительного концерта Strabag. В марте 2023 г. Дерипаска продал МКАО «Илиадису».

1 мая австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против Дерипаски. RBI планирует купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников, RBI предупредили и США. Американские власти заявили, что наложат штраф в том случае, если банк будет продвигать сделку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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