Минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Белоглазова
Министерство финансов США ввело санкции против основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте пресс-службы ведомства.
В санкционный список также попали три организации: АО «Илиадис», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и ООО «Титул». Белоглазов также является учредителем последней организации.
Все три компании, по данным минфина США, якобы связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской – против него уже вводились санкции США и других западных стран. Как утверждает ведомство, в июне 2023 г. Дерипаска и Белоглазов договорились о продаже замороженных акций миллиардера, после чего в качестве дочерней компании ООО «Титул» была создана компания «Илиадис».
Как отмечает «Коммерсантъ», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» владеет 24,1% акций австрийского строительного концерта Strabag. В марте 2023 г. Дерипаска продал МКАО «Илиадису».
1 мая австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против Дерипаски. RBI планирует купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников, RBI предупредили и США. Американские власти заявили, что наложат штраф в том случае, если банк будет продвигать сделку.