Reuters: Австрия предостерегла RBI от сделки со Strabag из-за связи с Дерипаской
Австрийские власти предостерегли Raiffeisen Bank International (RBI) от сделки по покупке доли в строительном концерне Strabag в связи с санкциями против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
RBI планирует купить долю в строительной группе Strabag за 1,5 млрд евро. Отказаться от сделки призывали Центробанк Австрии и австрийские чиновники. Кроме того, по словам источников, RBI предупредили и США. Американские власти заявили, что наложат штраф в том случае, если банк будет продвигать сделку.
О планах покупки доли в RBI сообщили в декабре 2023 г. Банковская группа собирается приобрести 27,78% долей в строительном концерне Strabag у компании Rasperia Trading Limited Дерипаски.
Группа планировала закрыть сделку через дочернюю компанию АО «Райффайзенбанк» в I квартале 2024 г. после одобрения регуляторов и успешного прохождения процедуры санкционного комплаенса.
Вместе с тем RBI после начала боевых действий на Украине заявляет о планах снизить свое присутствие в России. В марте 2023 г. группа сообщила, что прорабатывает два сценария сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.