Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. В частности, ЕС ограничил поставки гелия, транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и запретил инвестиции, предоставление товаров и технологий для проектов СПГ, включая «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Санкции также коснулись Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая считается аналогом SWIFT.