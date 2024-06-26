Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против Белоруссии
Послы стран – членов Евросоюза (ЕС) достигли соглашения по новому пакету санкций в отношении Белоруссии. Об этом в соцсети X сообщило представительство Бельгии, председательствующей в Совете ЕС.
«Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций, направленных против Беларуси», – говорится в сообщении.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. В частности, ЕС ограничил поставки гелия, транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты и запретил инвестиции, предоставление товаров и технологий для проектов СПГ, включая «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Санкции также коснулись Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая считается аналогом SWIFT.
Среди физлиц черный список пополнили певцы Шаман, Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, актер и блогер Вячеслав Манучаров, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. Также под санкции попали и сам ИРИ, судоходная компания «Совкомфлот», международный детский центр «Артек», авиакомпания «Уральские авиалинии» и др.