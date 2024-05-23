ЕС намерен запретить экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения
Евросоюз (ЕС) планирует ужесточить санкции против Белоруссии, запретив экспорт технологий и товаров для военных целей, а также СПГ. Об этом сообщает The Financial Times.
Отмечается, что санкции против Белоруссии были слабее, чем против РФ, что якобы дало дало Москве возможность получать из союзной страны западные товары «для использования в военных целях», а также предметов роскоши. По данным FT, ЕС хочет «закрыть лазейку, которая позволила Москве импортировать автомобили класса люкс и другие западные товары, запрещенные в России».
Кроме того, Евросоюз намерен запретить импорт бриллиантов из Белоруссии. Издание уточняет, что мера станет «отражением недавнего запрета на камни российского происхождения».
Санкции коснутся и «люксовых» автомобилей. По данным FT, ежемесячный поток автомобилей и автозапчастей из стран ЕС в Белоруссию вырос с $50 млн в январе 2022 г. до $268 млн в январе 2024 г. При этом активнее всего экспортировались автомобили, поставки которых в РФ запрещены европейскими санкциями.
6 мая радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения. В частности, Евросоюз рассматривает введение санкций на проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманский СПГ». Еврокомиссия также намерена ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им запретят заходить в европейские порты.
Кроме того, ЕС может запретить на своей территории деятельность транспортных компаний, которые более чем на четверть принадлежат гражданам, имеющим гражданство РФ. Еврокомиссия подготовила список из более 50 компаний, на которые будут наложены торговые санкции. Планируется введение запрета на финансирование из России политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских институтов.
Помимо прочего, 17 мая Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». Запрет также коснулся чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении было указано, что данные СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации, продвигая военную операцию на Украине. Совет ЕС в заявлении отмечал, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле планируют разобраться с тем, что имелось в виду под запретом вещания четырех российских СМИ в Европе.
22 апреля Песков заявлял, что власти России будут пытаться минимизировать последствия от возможных новых санкций со стороны ЕС. Представитель Кремля отметил, что западные страны «не останавливаются ни перед чем», расширяя санкции против РФ. По его словам, они даже готовы делать это, «стиснув зубы», в ущерб себе.