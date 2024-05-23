ЕС намерен запретить экспорт в Белоруссию товаров двойного назначения

Помимо прочего, 17 мая Совет ЕС принял решение остановить вещательную деятельность агентства «РИА Новости», газеты «Известия» и «Российской газеты». Запрет также коснулся чешского СМИ Voice of Europe. В заявлении было указано, что данные СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации, продвигая военную операцию на Украине. Совет ЕС в заявлении отмечал, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле планируют разобраться с тем, что имелось в виду под запретом вещания четырех российских СМИ в Европе.